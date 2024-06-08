Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da vatandaşları uyarmıştı. Bu sabah saatlerinde termometrelerin 18 dereceyi gösterdiği Bursa'da, gün içinde en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Rapora göre kavurucu sıcakların ardından hafta sonunun ilk gününde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İnegöl'de bu sabah sıcaklık 15 derece olarak ölçülürken, gün içinde termometrelerin parçalı bulutlu havayla birlikte birlikte 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.