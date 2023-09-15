Meteoroloji Bursa için 15 Eylül 2023 Cuma günü hava tahmin raporunu yayınladı. Bursa’da hava durumu nasıl?

Meteoroloji tarafından Bursa için hazırlanan yeni hava raporunda gün içerisinde sıcaklığın en yüksek 30 derece olacağı belirtilirken hafta sonu için de uyarı geldi. Haftanın son iş gününe 17 derecelik bir sıcaklıkla başlayan Bursa genelinde sabah saatlerinde az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte gün doğumu yaşandı.Öğle saatlerine doğru az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı ise 22 derece seviyelerinde.Öğle saatlerinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı 26 derece seviyelerinde ölçülüyor. Öğle saatleri sonrası 30 derece seviyelerinde ölçülen termometrelerin yanı sıra az bulutlu ve güneşli gökyüzü şehir genelinde yüzünü gösteriyor.

Akşam saatlerine doğru termometreler rüzgarlı havayla birlikte 29 derece olarak ölçülürken az bulutlu gökyüzüyle birlikte gün batımı yaşanıyor. Akşam saatlerinde de az bulutlu gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı 25 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gece saatlerinde de termometreler 23 derece seviyelerinde.

HAFTA SONU HAVA NASIL?

Meteoroloji tarafından 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bursa genelinde hava sıcaklığı hafta sonuna kadar 30 derece seviyelerinde seyrediyor.

Hafta sonunun ilk gününde (YARIN) sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 30 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

Hafta sonunun son gününde (PAZAR) sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler ise 31 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Yeni haftanın ilk gününde (PAZARTESİ) sabah saatlerinde 15 derece olarak ölçülürken gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 28 dereceyi gösterecek.

Yeni haftanın ikinci iş gününde ise (SALI) sabah saatlerinde 13 derece olarak ölçülürken gün içerisinde az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık en yüksek 29 derece olacak.