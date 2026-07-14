Sunumda İnegöl’den iki mahalle de yüksek hasar riski bulunan bölgeler arasında yer aldı. Buna göre Esentepe Mahallesi’ndeki binaların yüzde 60’ının, Yunusemre Mahallesi’ndeki binaların ise yüzde 54,1’inin orta veya daha yüksek seviyede hasar alabileceği öngörüldü.

28379150 Dbb4 47E9 981E Ec1B6077DacfVeriler, olası bir depremde Esentepe’de her 10 binadan 6’sının, Yunusemre’de ise her 10 binadan 5’inden fazlasının orta ya da daha ağır hasarla karşılaşabileceğine işaret ediyor.

Ekran Görüntüsü 2026 07 14 172611Çalışma kapsamında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi ile İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yapılar da risk değerlendirmesine alındı. Sunumda İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB’de 152, İnegöl OSB’de ise 98 binanın değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT