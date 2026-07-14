Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, kentin deprem risklerine karşı hazırlanan “Bursa Modeli” kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, Bursa genelinde deprem tehlikesi, bina hasar potansiyeli, kamu binaları ve altyapı tesislerinin risk durumu ile olası deprem senaryolarına ilişkin hazırlanan analizler meclis üyeleriyle paylaşıldı. Çalışmalar kapsamında İznik-Gemlik, İznik-Gençali, Uluabat, Bursa-İnegöl ve Marmara fayları başta olmak üzere farklı senaryolar üzerinden değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Hazırlanan modelde; okul, hastane, emniyet, itfaiye binaları, köprüler, kanalizasyon hatları, barajlar, göletler, limanlar ve organize sanayi bölgelerinin deprem karşısındaki risk seviyeleri ayrı ayrı incelendi. Ayrıca mahalle bazında bina hasar oranları ve yapı stokunun deprem durumuna ilişkin sonuçlar da belirtildi.

Sunumda, Bursa’da deprem riskinin azaltılmasına yönelik hazırlanacak Kentsel Dirençlilik Planı hakkında da bilgi verildi.