Anlatılan sunumda ilçelerin atık dağılımına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Kent genelindeki atıkların yaklaşık yüzde 65’i Yenikent (Hamitler) Düzenli Depolama Alanı’na gönderiliyor.

Doğu Bölgesi’nde yer alan İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ise Bursa’daki atıkların yaklaşık yüzde 35’ini bertaraf ediyor.

Atık üretiminde en büyük payı yüzde 43,97 ile Osmangazi alırken, Nilüfer yüzde 28,58 ve Mudanya yüzde 7,37 ile ilk sıralarda yer aldı.

Sunumun sonunda planlanan yatırımın klasik bir çöp depolama alanı değil, geri kazanım ve enerji üretimi odaklı entegre bir atık yönetim tesisi olduğu belirtildi.