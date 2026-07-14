Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini kabul etmeyen Özgür Özel, grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KURULTAYDAN KAÇIYORLAR"

Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Özel, bir kez daha kurultay çağrısını yineleyerek "Butlan kararının üzerinden 54 gün geçti. 54 günde 21 il dolaştık. Örgütümüzle beraberiz. Konunun bütün profesörleri ortak metin yayınladı, tedbir engel değil kurultay yapılmalı dedi. 1000'in üzerinde delege imzalarını teslim etti, üzerinden 1 ay geçti üzerine yatıyorlar. Bir yandan da tedbir var kurultay yapamayız, diyorlar. O imzalar gereğince ilçe seçim kuruluna başvursa hepimiz göreceğiz, bundan da kaçıyorlar. Parti Meclisi 23'te kaldı, yine kurultay yapmıyorlar" dedi.

YENİ PARTİ KURACAK MI?

Parti kurma hazırlığında olduğu iddialarına da değinen Özel, "Bir yandan da yeni parti kurulur mu, nereye gidiyorsunuz. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi millet soruyor. Yeni partiyi çiftçi, emekli, gençler soruyor. Hem seçilmeden geleceksin, AK Parti yargısıyla atanacaksın, kendini 6 yıl öncesine ışınlatacaksın; millet anlıyor diye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen, millet umudunu yeni partide arıyor" ifadelerini kullandı.

"KAYBEDERSEM SİYASETİ BIRAKIRIM"

Özel açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ömrüm boyunca kendimden önce görev yapan genel başkanlarla konuşurken düğmem açık konuşmam. Şimdi buradan söylüyorum; 2023'te yapılmış seçim için 2025'teki il başkanlarını görevden alıyorsunuz; niye bu partinin evlatlarına kıyıyorsunuz? Tam zamanı ilk kez Sayın Kılıçdaroğlu: Aday oldunuz ben gözyaşı döktüm. Bu kürsünün ilk sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür ama ne sen ne ben son sahibiyiz.

Buradan açıkça söylüyorum; ister 1,950 milyon üyemizle, ister 1.2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim kaybeden siyaseti bıraksın, CHP'yi salsın. Sayın Kılıçdaroğlu çağrı yapıyorsun ya çağrı yapıyorum. 2 milyon üyeyle yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Tarihi çağrımı yapıyorum. Bilmiyorum, duymuyorum diye değil; siyaset iddia ile olur. Partiyi birinci parti yapmazsam bırakırım diyordum birinci olduk. Şimdi bu iddiayı koyuyorum. Kazanamazsam siyaseti bırakıyorum."

ÇAĞRI HEYETİ BAŞVURUSU

Açıklamanın ardından kısa bir süre sonra Özgür Özel kurultaya gidilmesi için çağrı heyeti atanması talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.