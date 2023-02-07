Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Bursa'ya uyarı yapıldı. İstanbul, Yalova ve Balıkesir'in de yer aldığı illere uyarıda bulunan MGM yerel kuvvetli kar sağanakları konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'ya uyarıda bulunuldu. MGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın (Çarşamba) İstanbul, Yalova, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları beklendiğinden başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."