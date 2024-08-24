Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ülke genelinde özellikle öğleden sonra başlayacak yağışların, bazı bölgelerde kısa süreli fırtına ve dolu geçişlerine neden olabileceği belirtildi.

Yetkililer, hava koşullarının aniden değişebileceğine dikkat çekerek, vatandaşların açık alanlarda bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, sürücülerin yollarda dikkatli olması ve sel riski taşıyan bölgelerdeki vatandaşların tedbir almaları önemle tavsiye ediliyor.

Anlık hava durumu bilgileri ve detaylı raporlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.