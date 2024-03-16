Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 3 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde hafif yağmurlu havayla beraber en yüksek sıcaklık 15 derece olacak.
İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonunun ilk gününde İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 2 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde sağanak yağış etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 15 dereceye kadar tırmanıyor.
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Kaynak: Öznur Dede