Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün X hesabından paylaştığı güncel raporuna göre, Marmara'nın batı kıyıları ve Kuzey Ege'de şiddetli rüzgarların etkisi altında olacağı bildirildi. Bu durumun yol açabileceği olumsuz etkilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ülke genelinde yağış beklenmezken, Trakya ve güneydoğu bölgelerin parçalı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir hava ile geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artış yaşanacağı belirtildi. Genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor.

Özellikle Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli şekilde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.