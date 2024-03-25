Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 7 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı havayla beraber en yüksek sıcaklık 21 derece olacak.
BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 0 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 20 dereceye kadar tırmanıyor.
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Kaynak: Öznur Dede