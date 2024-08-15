Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlü rüzgarların etkili olacağını ve bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Ülkenin kuzeydoğusunda ise yağışların etkili olması bekleniyor. MGM'nin değerlendirmesine göre, kuzeydoğu kesimlerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, Sinop, Samsun, Ordu çevreleri ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde ise kısa süreli ve yerel sağanaklar ile gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı bölgelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde öngörülüyor:

MARMARA : Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarların (40-60 km/saat) etkili olması bekleniyor. Edirne: 22°C, 38°C İstanbul: 24°C, 31°C Kırklareli: 21°C, 34°C Kocaeli: 23°C, 32°C

EGE : Hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarların kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar: 19°C, 34°C İzmir: 26°C, 37°C Manisa: 26°C, 41°C Muğla: 23°C, 39°C

AKDENİZ : Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Adana: 26°C, 36°C Antalya: 28°C, 35°C Hatay: 26°C, 33°C Isparta: 20°C, 35°C

İÇ ANADOLU : Hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Ankara: 19°C, 34°C Çankırı: 17°C, 36°C Eskişehir: 18°C, 34°C Konya: 20°C, 33°C

BATI KARADENİZ : Hava az bulutlu, ancak doğu kesimlerde zamanla çok bulutlu hale gelecek ve akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Rüzgarların kıyılarda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bolu: 16°C, 31°C Düzce: 20°C, 33°C Sinop: 23°C, 31°C (Akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı) Zonguldak: 20°C, 27°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ : Hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Amasya: 18°C, 33°C Artvin: 17°C, 27°C Samsun: 22°C, 30°C (Akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı) Trabzon: 23°C, 29°C (Yarın öğleden sonra iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı)

DOĞU ANADOLU : Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, kuzeydoğuda ise yer yer parçalı bulutlar görülebilir. Erzurum: 12°C, 29°C Kars: 10°C, 28°C Malatya: 19°C, 36°C Van: 15°C, 29°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU : Hava az bulutlu ve açık olacak. Diyarbakır: 24°C, 42°C Gaziantep: 25°C, 40°C Siirt: 25°C, 40°C Şanlıurfa: 27°C, 41°C

