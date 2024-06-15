Bugün sabah saatlerinde termometreler 16 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 30 derece seviyelerinde yer alacak.

Bursa semalarında termometrelerde düşüş yaşansa da hafta sonu itibariyle sıcaklıkların geri geleceği belirtildi.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 12 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde ise termometreler 29 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.