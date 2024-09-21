İstanbul Kozyatağı’ndaki Hilton Oteli’nde sahne alan ünlü şarkıcı Metin Arolat, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp masajı yapılan Arolat, ambulansa nabız olmadan bindirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arolat’ın ölüm sebebi henüz netleşmemişken, menajeri Halil Yıldırım, şarkıcının kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Metin Arolat’ın Hayatı ve Kariyeri

28 Mayıs 1972 İzmir doğumlu olan Metin Arolat, 20 Eylül Cuma gecesi 52 yaşında hayata veda etti. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra reklam ajansında yönetmen asistanı olarak çalıştı. Amerika’da part-time işler yaparak University of Illinois’ta Reklamcılık eğitimi aldı. 1995 yılında “Ayrılık Olmaz” adlı albümüyle müzik dünyasına adım atan Arolat, reklamcılık, yönetmenlik ve şarkıcılık kariyerini birlikte sürdürdü.

Kısa süre önce katıldığı bir programda, “Hayatta en mutlu olduğum yer sahne. Şarkı söylemek insanlarla aramda bir köprü” diyerek sahneye olan sevgisini dile getirmişti. Metin Arolat, sevenlerini ve müzikseverleri derin bir üzüntüye boğarak aramızdan ayrıldı.