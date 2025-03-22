Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BNR plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Sungur (25) direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yöne geçip, Onur G., (23) idaresindeki 34 RDG plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, Onur G., ise duvara çarpıp yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Acı haberi alan yakınları fenalık geçirdi

Genç motosikletlinin kaza haberi alan yakınları olay yerine geldiklerinde fenalık geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekilerin güçlükle sakinleştirdikleri baba, ayakta durmakta zorlandı. Polis ekiplerince tahkikat devam ederken, Serkan Sungur'un cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna Kaldırıldı.