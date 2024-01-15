Bursa'da rüzgarda uçup metronun teline takılan poşet, seferlerin yarım saat boyunca durmasına sebep oldu.

Ataevler Metro İstasyonu yakınlarında rüzgar sebebiyle havalanan bir poşet elektrik akımının geçtiği metro tellerine takıldı. Batı yönüne seyreden üniversite seferini yapan vatman teldeki nesneyi görünce treni durdurdu.

Komuta merkezi duraklama sebebiyle tüm seferleri durdurdu. Teldeki naylon poşeti kaldırmak için ekipler kısa sürede olay yerine geldi. BURULAŞ ekiplerinin müdahalesiyle hem üniversite hem de Emek yönüne tüm seferler yarım saatlik duraklamanın ardından tekrar normale döndü.

Kaynak: İHA