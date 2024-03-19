Balıkesir’in Edremit ilçesinde metruk bir bina park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi’nde bulunan metruk bina, sabahın erken saatlerinde 35 ATD 378 plakalı otomobilin üzerine çöktü. Çökme nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri sevk edildi. Aracını çöken binanın yakınına park eden Mehmet Göroğuz, "Ben buraya geldim. Arabamı tam buraya park edecektim. Sonra HGS yüklemeye gidecektim. Burası daha müsait diye buraya park ettim. İşimi bitirip geldim. Baktım ki bina çökmüş" dedi.

Bölge güvenlik altına alındı.