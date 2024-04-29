Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde kent estetiğini bozan, terkedilmiş ve tehlike oluşturan metruk binaları yıkarak ortadan kaldırıyor.

Suç örgütlerinin yuvalandığı, aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan metruk ve atıl binalar, mahallelerde huzuru bozmasının yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliği adına da tehlike arz ediyor. Metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanılması üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi, tespiti yapılan tüm metruk binaları yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkıyor. Vatandaş şikayetleri ve bölge taramaları sonucunda Alipaşa Mahallesi’nde yer alan metruk binanın yıkılması için çalışma başlatan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iki katlı binayı iş makinesi yıktı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Binanın yıkılmasıyla birlikte rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, yıkım için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini iletti.