Otitis media olarak da bilinen orta kulak iltihabı, kulak zarının arkasında yer alan kavitenin enfeksiyonudur. Orta kulak iltihabı vakalarının çoğu özellikle kış aylarında ve ilkbahar mevsimine geçiş döneminde ortaya çıkmaktadır. Kreş, anaokulu gibi çocukların gruplar halinde bakım gördüğü ortamlarda soğuk algınlığı ve kulak enfeksiyonlarına yakalanma riskleri genellikle artmaktadır. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Natavan Ramazanzade, orta kulak iltihabı hakkında bilgi verdi.

Orta kulak enfeksiyonları virüsler ve bakteriler gibi çeşitli mikroorganizmalar nedeniyle görülebilmektedir. Çocuklarda kulak enfeksiyonu görülme riski yetişkinlerden daha fazladır. 6 ay ile 2 yaş arasındaki bebekler ve küçük çocuklar kulak enfeksiyonu açısından risk altında olan yaş grubudur. Özellikle daha önceden ailesinde orta kulak iltihabı geçirmiş olan kişilerin bulunması orta kulak iltihabı riskini arttırdığını belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Natavan Ramazanzade, “Bireylerin bir kısmı orta kulak iltihabı geçirmeye daha yatkın olmalarına neden olan çeşitli risk faktörlerine sahiptir. Onlardan bazıları aile öyküsü, soğuk algınlığı geçirmek, alerjik çocuklar, bazı kronik hastalıklara sahip olmak, mevsim geçişleri, yarık damak-dudak problemi olan çocuklar olabilir” şeklinde konuştu.

Halsizlik ve iştah kaybı dikkate alınmalı

Orta kulak iltihabının çeşitli semptomlarının olduğunu ve bu semptomların yaş gruplarına göre değişiklik gösterebileceğini belirten Op. Dr. Natavan Ramazanzade sık görülen belirtileri şu şekilde sıraladı: “Kulak ağrısı özellikle küçük çocuklarda iştah kaybı, huysuzluk ve sinirlilik, ağlama atakları, uyku problemleri, genellikle yatarken kulağı çekiştirmek, yüksek ateş, kulak akıntısı, işitme problemi, baş ağrısı, denge kayıpları sayılabilir.”

Tekrarlayan orta kulak iltihabı işitme kaybına neden olabilir

Tekrarlayan Orta kulak iltihabının tekrarladığı vakalarda çeşitli komplikasyonların görülme sıklığının da artabileceğini söyleyen Op. Dr. Natavan Ramazanzade, “İşitme kaybı ve kulak zarının yırtılması, özellikle küçük çocuklarda konuşmanın gecikmesi ve gelişme geriliği, enfeksiyonun kulak çevresi kemiklere, nadiren beyin ve beyin zarlarına kadar yayılması (menenjit) sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonuna bağlı durumlar arasında sayılabilir” diye konuştu.

Kulak enfeksiyonu varlığında erken tanı ve doğru tedavi planlaması ile komplikasyonları önlemek ve semptomları hafifletmek çoğu zaman mümkündür. Semptomlar gerilemediğinde ve uzun sürdüğünde, 6 aylıktan küçük çocuklarda, çok şiddetli kulak ağrısı varlığında, kulaktan kanlı ya da iltihaplı sıvı gelmesi durumunda ve işitme kayıplarında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Natavan Ramazanzade, “Kulak enfeksiyonları genellikle müdahaleye gerek olmadan düzelir ve sıklıkla ilaç kullanımı gerektirmez. Tedavi yaklaşımı, şiddetli ağrı gibi semptomların hafifletilmesini içerebilir. Bazı vakalarda doktor önerisiyle enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi başlanabilir. İki yaşından küçük çocuklarda antibiyotik tedavisi daha yaygın olarak tercih edilebilir” dedi.

Kulak zarında delinme, ciddi bir komplikasyon tablosu

Orta kulak iltihabına neden olabilecek durumların başında efüzyonlu orta kulak iltihabı olarak adlandırılan seröz otitis media hastalığı olduğunu belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Natavan Ramazanzade şöyle konuştu: “Efüzyonlu orta kulak iltihabında bakteri ya da virüs nedeniyle enfeksiyon söz konusu değildir. Bu durum genellikle orta kulak enfeksiyonu iyileştikten sonra kulaktaki sıvının birikmeye devam etmesiyle ya da östaki tüpü ile ilişkili bozukluklar nedeniyle ortaya çıkar. Efüzyonlu kronik orta kulak iltihapları nedeniyle sıvı kulakta kalmaya devam eder ve özellikle çocuklarda yeni kulak enfeksiyonları görülme riskini artırır. Efüzyonlu orta kulak iltihabının istenmeyen komplikasyonları arasında işitme kaybı yer alır. Kronik süpüratif orta kulak iltihabı olarak bilinen bir başka durum ise standart tedavi yöntemleri ile iyileşmeyen kulak enfeksiyonlarını kapsar. Bu durum kulak zarında delinme gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.”

Orta kulakta biriken sıvının kullanılan ilaç veya antibiyotiklere rağmen düzelmeyebileceğinin altını çizen Op. Dr. Natavan Ramazanzade, “Sürekli tekrarlayan orta kulak iltihaplarında, kendi kendine ya da medikal tedavi ile iyileşmeyen orta kulak iltihaplanmalarında ve kulak zarı çökmeleri ile iletim tipli işitme kaybı olan hastalarda orta kulak iltihabı için tüp takılması ameliyatı yapılabilir” dedi.