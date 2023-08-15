Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde meydana gelen olayda iki grup nedeni bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar taş, sopa ve taburelerle birbirine saldırdı. Kavga arasına bir kadın girse bile taraflar birbirine vurmaktan çekinmedi. Çıkan kavgada çok sayıda yaralıların olduğu öğrenilirken o anlar anbean bina sakinleri tarafından cep telefonu ile çekildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.