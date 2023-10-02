Antalya toptancı hallerinde son sekiz yılda meyve fiyatlarında rekor artışlar görülürken, domates ve sebze fiyatlarında da ortalamanın üzerinde artış görüldü.

Antalya Ticaret Borsası Eylül ayı hal endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domatesin miktar endeksi yüzde 1,42, fiyatı yüzde 85,48, sebzenin miktar endeksi yüzde 23,76, fiyat endeksi ise yüzde 81,74 arttı. Yıl içerisinde meyve miktar endeksi yüzde 67,33 azalırken, fiyat endeksi yüzde 199,33 arttı.

Eylül ayı domates endeksi (aylık) bir önceki aya göre %20,71 artarken, sebzelerde %5,96, meyvelerde ise %60,83 düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı ayı (yıllık) ile karşılaştırıldığında domatesin miktar endeksi yüzde 1,42 artarken, sebzenin miktar endeksi yüzde 23,76 arttı, meyvenin miktar endeksi ise yüzde 67,33 azaldı.

Eylül ayının yıllık endeks değişiklikleri, meyve hacminde rekor bir düşüş, sebze hacminde rekor bir artış ve domates hacminde ortalamanın altında bir düşüş gösterdi.

Yıllık fiyat endeksi değişimlerinde meyvelerde sekiz yıl aradan sonra ilk kez rekor artışlar görülürken, domates ve sebzelerde ortalamanın üzerinde artışlar kaydedildi.

Domates fiyatı yüzde 85,48 arttı

Eylül ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 85,48 artarken, miktardaki yüzde 1,42’lik artış fiyattaki artışı nispi olarak baskıladı. Sebze fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde 81,74 oldu. Sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 23,76 artmasına rağmen bu ortalama üstü fiyat artışında artan talep önemli bir rol oynadı.

Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 199,33 düzeyinde rekor olarak gerçekleşti. Meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 67,33’lük azalış, fiyattaki rekor artışa neden oldu.

Eylül ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda rekor artış ve fiyatta ise ortalama altında artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Eylül ayında yüzde 20,71 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 11,97 arttı.

Eylül ayında sebze miktarı azaldı

Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Eylül ayında yüzde 5,96’lık sıra dışı azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 19,49 arttı.

Son 5 yılın Eylül ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi rekor azalış ve fiyat endeksi değişimi ise ortalama altında artış gösterdi.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Eylül ayında yüzde 60,83 rekor bir azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 38,73 arttı. Son 5 yılın Eylül ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde rekor azalış ve fiyat endeksinde ise rekor artış olarak yansıdı.