Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meyveciliğe güçlü destek kapsamında 'Meyveciliği Geliştirme' projesi hayata geçti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve meyveciliği yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen 'Meyveciliği Geliştirme' projesi kapsamında üreticilere 450 adet meyve fidanı dağıtıldı. Proje, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Trabzon hurması ve ceviz fidanları, İl Özel İdaresi ile Bilecik Valiliği'nin yüzde 50 hibe desteğiyle temin edilerek çiftçilere teslim edildi. Dağıtılan fidanlarla birlikte ilçede meyveciliğin yaygınlaştırılması, üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına yönlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 'Verimli topraklara sahip Pazaryeri ilçemizde meyveciliğin yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Üreticilerimizi destekleyen bu tür projelerin önümüzdeki süreçte artarak devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.