Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hava sıcaklıklarının düşmesiyle oluşabilecek su sayacı ve tesisat donmalarına karşı vatandaşları uyardı.

SASKİ'den yapılan açıklamada, kış şartlarının su sayaçları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek adına abonelerin alması gereken tedbirler hatırlatıldı. Açıklamada, sayaçların korunması için şu önerilere yer verildi:

'Ekiplerimiz yağışların kaynaklarımıza eksiksiz şekilde ulaşması ve hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için 7/24 esasıyla sahada. Sayaçların ve tesisat borularının kalın kumaş, boru kılıfı veya izocam gibi yalıtım malzemeleriyle korunması gerekmektedir. Donan sayaçlara kesinlikle ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemelidir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bize ALO 185 çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz.'