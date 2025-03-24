Yavaş, açıklamasında, anayasal güvence altındaki gösteri haklarına yönelik uygulamalarda yaşanan çifte standardı eleştirdi. Ayrıca, polisin belirli yerlerdeki müsamahalı tutumunun, diğer bölgelerdeki sert müdahalelerle çeliştiğini vurgulayarak, eşitlik ve adalet talebinde bulundu.

Yavaş, son günlerde kendisine yönelik başlatılan algı operasyonlarına da değindi ve Kürt vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir olumsuz tutumun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti. Konuşmasında, PKK gibi terör örgütleriyle mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, anayasa ve hukuk devleti ilkesine bağlı kalacaklarını vurguladı. Ayrıca, bir polis memurunun engelli bir vatandaşla gösterdiği şefkatli yaklaşımı övgüyle karşıladığını belirten Yavaş, güvenlik güçlerinden tüm vatandaşlara aynı duyarlılığı beklediğini sözlerine ekledi.