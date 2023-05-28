Bursa-Ankara karayolu üzeri Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada TIR, önündeki hafif ticari araca çarptı; 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Fadıl E.(45) yönetimindeki 31 AAG 766 plakalı TIR, aynı yöne giderken dönüş yapmata olan sürücü Yakup K.(36) yönetimindeki 26 B 4136 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savruldu. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan 11 aylık Barış B., Damla Y.(12), Gülfer K.(71), Elif K.(11) ve Sevgi B.(37) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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