MHP İnegöl İlçe teşkilatı üye katılım standı açtı. Sani Konukoğlu cami önünde açılan stant etkinliğine Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile İlçe Başkanı Uğur Bayram ile il ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı. Programda açıklama yapan MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin;

“İnegöl’deyiz. İlçe Başkanımız, İlçe Teşkilatımız, Kadın Kollarımız, Kadın Kolları il başkan yardımcımız İnegöl’de milliyetçi ülkücü hareketin üye katılımıyla hem stand açtık hem de İnegöl kamuoyuna Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi’nin faaliyetlerini, sahada olduğunu göstermek için İnegöl’ümüze ziyarette bulunduk. Önümüzdeki yerel seçimler bizim için olmazsa olmaz. Allah’ın izniyle İnegöl’ümüze gereğini yaparak MHP’nin hem belediyede temsiliyle beraber Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması için mücadele içindeyiz. Tabi bunları yaparken dünyada yaşadığımız olaylar ve bölgemizi ilgilendiren meseleler bizi rahatsız ediyor ve üzüyor. Mesela Filistin’de yapılan soykırım gibi. Bunu şiddetle kınıyoruz. Kınamakla kalmayacağız. Dünya’nın neresinde bir Müslüman varsa, mazlum varsa, zulme uğramışsa Türk milleti onunla beraber olmuştur. Kendi davamızın adına Nizam-ı Alem dedik kendi davamızın adına. Sadece Müslüman’ın, Türk’ün olduğu değil, mazlumun olduğu davada Cumhur İttifakı’nın tavrı bellidir. O yüzden Siyonist zihniyeti şiddetle protesto ediyoruz ve kınıyoruz. Biz orada yaşayan çocukların sonuna kadar her yönüyle yanında olacağız. Siyaset yaparken güç dengelerini görüyoruz. Soğukkanlılıkla yaklaşarak, kayıtsız kalmadan meselenin sahibi olmak adına bu konunun takipçisi olacağız. Doğu Türkistan’da olduğu gibi Afrika’da teni, rengi, kıtası bizden ayrı olan ancak insan olan, zulüm gören kim var ise hepsinin derdini dertlenmiş bir camiayız. Cumhur İttifakı’nın ruhu bu. Bu konuyu da gündeme getirmiş olduk. İlçe başkanımıza, hanımlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah İnegöl önümüzdeki dönemlerde Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi dengenin olduğu bir belediye ile emin ellerde olacak diyorum ve teşekkür ediyorum. “ dedi.