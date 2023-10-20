Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, tarım sektöründe çiftçilere yönelik devrim niteliğinde uygulamalara imza atarak onların yanında olmaya devam ediyor. Son olarak, ilçenin toprak haritasını 1970'lerden bu yana ilk kez güncelleyen Başkan Sertaslan, bu önemli çalışma ile çiftçilere bilimsel destek sunuyor.

Gemlik Belediyesi, çiftçilere verimli tarım yapmaları için büyük bir kaynak sağlayacak analiz laboratuvarı, ücretsiz fide dağıtımı, sulama havuzu ve hatları gibi çeşitli projeleri hayata geçirmiş durumda. Ancak Başkan Sertaslan'ın son hizmeti, ilçenin tarım alanındaki en temel ihtiyacını karşılamak adına büyük bir adım. Yıllar sonra toprak haritasını güncellemek, çiftçilere hangi mineral eksikliği bulunduğu konusunda bilgi sağlayarak doğru gübreleme ve ilaçlama uygulamalarına rehberlik edecek.

Başkan Sertaslan, "Çiftçilerimizin Her Zaman Yanındayız" diyerek çiftçilere olan desteğin süreceğini vurguluyor. Ayrıca, Gemlik Belediyesi'nin açtığı laboratuvar ile çiftçilerin toprak ve yaprak analizlerini uygun fiyatlarla yapabilmelerine olanak tanıdığını belirtiyor. Gemlik Belediyesi'nin çiftçi belediye misyonu, tarım sektörüne sağladığı bu bilimsel temele dayalı hizmetlerle daha da güçleniyor.

Mehmet Uğur Sertaslan, çiftçilerin sürdürülebilir ve verimli tarım yapmalarına yardımcı olacak bu önemli projelerle ilçesinin tarım potansiyelini artırmaya kararlı görünüyor.