Çamlıca restaurantta düzenlenen kahvaltılı programa MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyesi adayları katıldı.

Kahvaltının ardından açıklama yapan MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, "Arkadaşlar hayırlı günler. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri teşkilatım adına selamlıyorum. Malumunuz önümüzde bir seçim var ve biz yine beraberiz. 31 Mart yerel seçimleri ülkemiz ve İnegöl için hayırlara vesile getirsin. Tabi seçimden önce de bir araya gelmiştik. Bununla alakalı yerel seçim hazırlarına başladığımızı her şart ve koşulda elimizden ne geliyorsa en iyisini yapacağımızı beyan etmiştik. 31 Mart seçimlerinde genel merkezimizin aldığı kararla Bursa’da Yenişehir ve Mustafakemalpaşa MHP’de. Geri kalan 15 ilçe ve büyükşehir belediyesi AKP’de olmak üzere seçimlere girme kararı verildi. Biz de bu karar doğrultusunda sahaya indik. Tabi ki bizlerin Cumhur İttifakı’na olan inancı, güveni ve şartların ne olduğu farketmeksizin çalışma gayretimizi herkes biliyor. Biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde İnegöl’de yönetim olarak kendimizi gösterdiğimizi Cumhur İttifakı’na olan bağlılığımızı ve İnegöl’e olan sevdamızı gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda İnegöl’de 31 Mart yerel seçimlerinde Alper Taban başkanımız aday gösterildi. Bizler de tıpkı 2019 seçimlerinde olduğu gibi 8 meclis üyesi adayıyla listede temsil ediliyoruz. Bu anlamda buradaki basın açıklamamızın ana sebebi meclis üyesi adaylarımızı tanıtmak. Bildiğiniz gibi bizim sıralamamız Yücel Erim, Murat Tunç Bircan, Faruk Toktaş, Ali Akal, Cihan Demirtaş, Yüksel Usta, Nadim Sancar ve Devlet Kurt olmak üzere 8 kişiyle 2019 seçimlerinde olduğu gibi yerimizi aldık, çalışmalarımıza başladık. Büyükşehir Belediye başkan adayımız Alinur Aktaş başkanımızı çok önemsiyoruz. Tekrar Bursa Büyükşehir Başkanı seçeceğiz. İnegöl’de de Alper Taban’ı en yüksek oyla Cumhur İttifakı’nın belediye başkanı olarak Allah nasip ederse seçeceğiz. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu seçimlerde de koşturacağız. İnegöl’ de belediye başkan yardımcılığı gibi söylentiler oldu fakat daha önce de söyledim. Şartlar ne olursa olsun Bursa’da MHP’ye belediye verilmese bile, İnegöl’de mecliste temsil edilmese bile Biz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’na olan inancını İnegöl’de göstereceğiz dedik. İttifak kapsamında Ak Parti’yle gayet iyi bir çalışma ortamımız var. 2019 seçimlerinde 2024’e kadar Cumhur İttifakı’nın belediyede temsili konusunda bazı aksaklıklar oldu. Fakat 2024 ve 2029 arasında Cumhur İttifakı’nın yerel yönetimler konusunda daha fazla bir arada çalışması durumu söz konusu. Sağ olsun Ak Parti İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş’la sürekli görüşüyoruz. Kendisi çok değerli bir kıymetli insan. 2019 seçimlerinde Ak Parti’yle ortak bir çalışmamız olmamıştı fakat bu seçimlerde olacak. Alinur Başkanımız bizim için çok değerli, ekstra bir motivasyonumuz var. Alper başkanımız da kendisinin de bizlere karşı saygı ve sevgisi mevcut. Biz de en yüksek oyla belediye başkanı seçeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin birlikte ömürlerini hiçe sayarak mücadelesini verdikleri Cumhur İttifakı olgusunu yerelde sahaya yansıtacağız. Bu anlamda sizler de meclis üyesi adaylarımızı tanımış oldunuz. “



“ Ütopik olmasın ama Türkiye’de rekor kırarak 37 de 37 yapma imkanımız var. 2019 seçimlerine oranla saha çok farklı. Hem resmi ittifak vardı hem de İnegöl’de muhalefete destek veren gayrıresmi ittifaklar vardı. Ortada şu an seçime giren çok fazla parti var. Ben 37 ‘de 37 çıkarıp Türkiye’de rekor kırabilme ihtimalimiz olduğunu görüyorum. Takdir edersiniz ki 2019 ‘da biz ilk defa Cumhur İttifakı’nın birlikte yerel seçimlere girdiğini gördük. Bundan önce birbirine muhalefet eden iki siyasi partinin ortaklık yaptığına şahit olduk. İlk 5 sene geçiş sürecinde bazı aksaklıklar oldu. 2024 ve 29 arası Cumhur İttifakı’nın ortak yönetim anlayışının yerelde daha fazla olacağına inanıyorum. Benim yönetimim ve meclis üyesi arkadaşların da bu ittifaka olumlu yönde etkisi var. Gerek Alinur Başkanımız, Alper Başkanımız, Sayın Milletvekilimiz Ayhan Salman’la beraberiz. İnegöl insanıyız. Diyaloglarımız daha iyi. Ben iki partinin de daha ortak yönetim anlayışı koymasını istiyorum. Yoksa 2019-2024 arası 8 meclis üyemiz gerçekten MHP’nin yüzünü yere eğdirmedi. Şu an listede yoklar ama buradan sizin aracılığınızla ve Tüm İnegöl halkı aracılığıyla teşekkür ediyorum. Onlar 5 sene boyunca hem MHP’nin yüzünü eğdirmedi hem de İnegöl için hatalı karar ortaya koymadılar. “



“ Başkan yardımcılığı konusu bizim alanımız değil. İl düzeyinde ya da genel merkez sürecinde alınacak bir karar. Bizim için çok önemli değil. Fakat asla öyle bir talebimiz yok. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhur İttifakı’ndaki konumu o gün de söyledim asla talepkar bir konumda değil. Böyle bir konu Bursa’da İl Başkanları düzeyinde konuşuldu. İl Başkanları da bunun aynı 2019 yerel seçimlerinde ki gibi devam etmesi kararını aldılar. Çok önemli meseleler değil. Biz daha çok yerel yönetimlerde ortak yönetim anlayışında yönetim içinde bulunacağız. “

“Raporu şu an ki meclis üyelerimiz hazırladı. Sağ olsunlar çok güzel bir sunum yaptılar. Grup sözcümüz Ahmet Genç. Ben o zaman il yönetimindeydim. Genel sekreterimize sundular. Yine Ticaret Odası liderliğinde insiyatif alındı. Biz de MHP olarak İnegöl’ün il olmasıyla ilgili inancımızı ortaya koyduk. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin 100 il olma söylemini, bunu harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yerel seçim öncesi dile getirmek istemedik. Ama bunu bizzat söylüyorum. Yerel seçimden sonra yerel teşkilat bunun takipçisi olacak. Önümüzde yerel seçim var. Cumhur İttifakı’nın ruhuna aykırı hareket etmek istemiyoruz. Yerel seçimden sonra bir seçim de yok. Elimizde il olma meselemiz var. Yerel seçimden sonra çalışmalarımızı ortaya koyacağız.”