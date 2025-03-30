Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz şubat ayında kalp ameliyatı geçirmişti. Dinlenme sürecinde olan Bahçeli'nin kameralara görüntü vermemesi ise çok sayıda asılsız iddianın ortaya atılmasına neden olmuştu.

MHP, iddialara sert tepki göstermiş Bahçeli'nin bayramdan sonra mesaisine başlayacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

MHP sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan'ın yarın gündeme dair Türkgün Gazetesi’ne yazı yazacağı ifade edildi.