Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacakları bazı yıllara ait inşaat ve onarma işlerinden yapılacak tevkifat oranları düşürüldü.

Karara göre, demiryolu hattı, tramvay, monoray, finiküler, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri inşaat ve onarım işleri için yapılan ödemelerden yüzde 1, gemi inşaat ve onarım işleri için yapılan ödemelerden yüzde 1, diğer inşaat ve onarım işleri için yapılan ödemelerden ise yüzde 5 oranında tevkifat (stopaj) yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre böylece, gerek tersanecilik sektörünün rekabet gücünün artırılması gerekse Orta Vadeli Program'da öncelikli reform alanlarına yönelik düzenlemeler arasında yer alan lojistik altyapı ve demir yolu-liman bağlantılarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda gemi inşasıyla raylı sistem ve altyapı inşa işlerindeki finansman yükünün azaltılması, uluslararası rekabetin artırılması, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi adına, peşin alınan verginin yüzde 80'inden vazgeçilmiş oldu.

Karar, nisan ayı başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.