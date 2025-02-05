Halk Tv'nin özel haberine göre dünkü grup toplantısını iptal eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz saatlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Bahçeli'nin daha önce operasyon geçirdiği, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastaneye yatırıldığı ve tedavi altına alındığı söyleniyor.

TBMM'de grup toplantısını erteleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rutin sağlık kontrollü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre, MHP Kanyakları MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, rutin kontroller için hastaneyi ziyaret ettiğini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu hafta TBMM'de grup toplantısında konuşma yapmaması nedeniyle tüm dikkatleri üstüne toplamıştı. MHP lideri Bahçeli'nin rutin sağlık kontrolleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

MHP kaynakları, Bahçeli'nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söyledi.