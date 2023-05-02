MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve MHP Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan Dernek ziyaretlerine devam ediyor.



Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte 48.si Düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı açılışına katıldılar. İnegöl Mobilya Fuarına katılan Firmalara, Esnaflara, Mağazıcalara, İmalatçılara hayırlı, bereketli bol kazançlı Fuar dilediler.

Bu ziyaretlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Pera Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açılışına katıldılar. Diş Hekimi Doğan Serdar Boz ve Ortodenti Uzmanı Hasene Betül Boz’a yeni iş yerlerinde hayırlı, bereketli bol kazançlar dilediler.



Beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan’ı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Bitlis Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ardından Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldiler. Vatandaşlarla bir araya gelen MHP Heyet’i vatandaşların sorun ve taleplerini dinlerken çözüm noktasından en kısa sürede ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. İlgi ve alakalarından dolayı Dernek Başkanları ve Dernek üyelerine teşekkür ettiler. Ziyaretleri’nini ardından açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram Şu ifadeleri kullandı; “Bir seçim süreci içerisindeyiz. Bizlerde bu seçim kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Biraz baskın bir seçim oldu,elim bir deprem hadisesi yaşadık. Bu yüzden seçim trafiği çok sıkılaştı. Böyle hızlı hızlı sizin gibi değerli derneklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Gönül isterdi ki daha önce gelelim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sizlerden önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için oy istiyoruz, akabinde de hem oyumuzu arttırmak hem de meclisteki sandalye sayımızı arttırmak için Milliyetçi Hareket Partisine oy istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir Türkiye demek, güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir coğrafya demek. 14 Mayısta sandığa giderken kimliklerinizin yanında vicdanlarınızı da almanızı istiyorum.” dedi



Bilal Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



“Hepinizin bildiği üzre 14 Mayıs tarihinde ülkemiz çok önemli bir seçime gidiyor. Öncelikle bu seçimlerin vatanımıza, milletimize Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Ülkemizin kaderini belirleyecek bu bu seçim bizim gönül coğrafyamızda ki birbuçuk milyarlık müslüman aleminide ilgilendirmekte kaderini belirlemektedir. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tekrardan Cumhurbaşkanı seçip, Milliyetçi Hareket Partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinde ki Milletvekilliği sayısını arttırmak için sizlerden destek bekliyoruz, oy istiyoruz. Önümüzde ki Türkiye yüzyılında sizlerden gücümüze güç katmanızı istiyoruz. Birlikte hep beraber güçlü bir Türkiye, güçlü bir coğrafya, güçlü bir birlik beraberlik içerisinde olacağımızdan eminiz. Eminim ki 15 Mayıs sabahı açık ara farkla biz bu işi bitireceğiz. Sizlerden ricamız 14 Mayıs tarihinde sandığa giderken vicdanlı olmanızı istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 100. Yılda yüz proje ile sahaya inmiş bulunmaktayız. Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin ‘100 Sözü’nden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyanın her yerinde yüksek teknolojili "Türk Mali" markalı ürünlerin yer alması sağlanacak. Sanayinin yeşil dönüşüm süreci riskleri ortadan kaldırılarak ekonomik fIrsata çevrilecek. İlçelerin sosyoekonomik gelişmişlik endeksi- ne göre bölgesel teşviklerden yararlanması sağlanacak. Katma değeri yüksek ürünlere geçilmesine, moda-marka yaratmaya, patente, yenilikçiliğe ve özgün tasarıma ilave destek sunmak için mekanizmalar geliştirilecek. Esnaf ve sanayicimize yönelik destek ve teşvik sistemi sadeleştirilerek etkinleştirilecek, KOBİ'lerimiz için stratejik ürün destek programları geliştirilecek. Savunma sanayiinde bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla milli yazılım sistemi uygulanacak. Uzun süreli enerji sağlayan batarya üretimi için yatırımlar ve girişimcilik desteklenecek. Malzeme teknolojileri, elektronik harp, havacılık, uzay ve uydu teknolojileri, ağ merkezli savaş, insansız hava araçları, güdüm ve kontrol teknolojileri gibi savunma sanayi teknolojilerinin ar-ge çalışmaları ve üretimi desteklenecek. "Milli Yenilik Sistemi" kurularak bilimsel ve teknolojik araştırmaların, üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesi sağlanacak. "Bilişim Vadisi Projesi" birçok yerde hayata geçirilecek, sektörde faaliyet gösteren firmalar için alt yapısı hazır alanlar tahsis edilecek.’’ dedi