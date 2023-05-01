MHP Teşkilatı seçim çalışmaları kapsamında köy ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretlerin ardından MHP Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan,“ İşsizlik ve yoksullukla mücadele edilerek adil bir gelir dağılımı sağlanacak.”dedi

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İnegöl Ülkü Ocakları Yöneticileri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Bu Yıl Geliri Depremzede Ailelere Bağışlanacak olan 17. Geleneksel Edebey Köyler Arası Futbol Turnuvası Açılışına Katıldılar. Edebey Mahallesi’nde esnafları ziyaret edip, taleplerini dinlediler. Futbol Turnuvası Organizasyonuna ev sahipliği yapan Edebeyspor Yöneticilerine, esnaflara ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler. Beraberinde Oylat esnafı ile bir araya gelene MHP Teşkilatı, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyip notlar aldılar. Cumhur İttifakı’na destek isteyen Doğan, “ziyaretlerimizde esnaf ve vatandaşlarımızın partimize olan ilginin giderek arttığını görüyor, vatandaşlarımıza şükranlarımızı bir kez daha sunuyorum." dedi. Ardından MHP Teşkilatı Tahtaköptü Mahallesi’nde Esnaf ziyareti gerçekleştirip esnafın taleplerini dinleyerek, çözümlerini konuştular. İlgi ve alakayla karşılayan esnafa teşekkür ededip hayırlı işler bol kazançlar dilediler.

Bu ziyaretlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanvekili İbrahim Balkan koordinatörlüğünde Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve İnegöl Ülkü Ocakları Yöneticileri ve Bursa Milletvikili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Çitli Mahallesi ve KüçükYeniceköy Mahallesi’nde köy halkıyla bir araya gelerek sorunlarını dinlediler, çözümleri konuştular. İlgi ve alakalarından dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler.

Beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan’ı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve İnegöl Ülkü Ocakları Yönetimi ile birlikte Alibeyköy, Ortaköy, Muratbey, Hayriye, Deydinler ve Dipaizgöl Mahallelerini ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında muhtarların ve köy halkının sorunlarını ve taleplerini dinlediler, notlar aldılar. İlgi ve alakalarından dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, şu ifadeleri kullandı;

“ 14 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçim var, bu seçim ülkemiz açısından kader niteliği taşımakta ve beraberinde 1 buçuk milyarlık İslam alemi için de ziyadesi ile önemlidir, yine bu seçim Cumhur ile dış güdümlü zilletin, seçimidir, hiç şüphemiz yoktur ki Cumhur ittifakı ilk turda alnının akıyla, açık ara farkla zaferini ilan edecektir. Önümüzdeki yeni yüzyılın Türk yüzyılı olması için kararını Cumhur ittifakının Cumhur başkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacak, Milliyetçi Hareket Partisinin meclisteki sandalye sayısını arttırmak, ve Türk milletinin güvencesi olan Milliyetçi Hareket Partisini mecliste en güçlü şekilde çıkmasına vesile olacaktır. Açık hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla seçilmesine çalışmak, Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifak’ının milletvekili sayısının nitelikli çoğunluğa ulaştırmaktır. Sizlerden isteğimiz 14 Mayıs sabahı sandığa gidip, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı ve Milliyetçi hareket partisine oy vermeniz olacaktır. Elbette başaracağımızdan ve başarılı olacağımızdan en küçük şüphemiz de yoktur. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 100. Yılda yüz proje ile sahaya inmiş bulunmaktayız. Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin ‘100 Sözü’nden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

“Sanat ve sanatçılar desteklenecek, geleneksel Türk sanatları, folkloru, ata yadigarı eserler; Türk mimarisi, musikisi, tiyatrosu, sineması, edebiyatı ve mutfağının korunması ve geliştirilmesi bir devlet politikası hâline getirilecek. Turizm sektöründeki yapısal sorunları gidermek için sektördeki gelişmelere göre dinamik bir turizm çerçeve kanunu çıkartılacak. "Serbest Sağlık Bölgeleri" oluşturularak sağlık turizminden daha fazla pay alınacak, sağlık turizmini geliştirici mekanizmalar oluşturulacak. AVM ve zincir marketler esnafımızın rekabet şartlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde konumlandırılacak, perakendecilik ticareti, sebze ve meyve ticareti ile ilgili ilave düzenlemeler yapılarak üreticiden tüketiciye hızlı ve ucuz ulaşımı sağlanacak. Şoför esnafın, yenileyeceği araç ve kullanacağı yakıta ilişkin farklı vergi uygulanacak, şoför esnafına fiili hizmet zammı ve yıpranma payı hakkı verilecek. Yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı esas alan güçlü bir "üretim ekonomisi"nin oluşturulması sağlanacak ve finansal ihracatı artırıcı müesseseler oluşturulacak. Vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan kontrolsüz fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla piyasa denetimini etkin hale getirecek, ilave yapılar ve kurumlar oluşturulacak. İşsizlik ve yoksullukla mücadele edilerek adil bir gelir dağılımı sağlanacak. Dijitalleşme etkisi altında ekonomik güvenliğin sağlanması için etkin mekanizmalar oluşturulacak, dijitalleşmeye uygun araç, yöntem ve mevzuatın günün şartlarına göre düzenlenmesi sağlanacak, dijital ekonomiden etkin yararlanılacak. Vergi politikası üretimi ve istihdamı teşvik edecek, vergi tabanı genişletilerek oranlar düşürülecek, ücretlilerden alınan gelir vergisi oranları indirilecek.”dedi