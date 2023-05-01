Daha önce İstanbul Mobilya Fuarında firmalara özel olarak “Oylat Esintisi” serisi ile İnegöl'ü tanıtma amaçlı ürettiği kolonyalarıyla hatırlanan Ahsen Kimya, bu kez fuar alanındaki mobilyacıları ziyaret ederken dağıtmış olduğu yeni seri Ahsen Kolonya ve Oda Parfümleriyle gündeme geldi.

Fuar açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a da İnegöl’ün yerli üreticisinin yeni markası olan Ahsen Kolonya ve Oda Parfümü hediye edildi.

Firma sahibi Yusuf Sert İnegöl'ün istihdamına ve ticaretine katkı sağlayan tüm esnaf ve firmalara başarılı ve bereketli fuarlar diledi.