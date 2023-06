Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı Divan Toplantısı bugün Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MHP İnegöl İlçe Teşkilatı; Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyesi Muhammet Tekin, il başkan yardımcıları ve ilçe teşkilatının yoğun katılımıyla divan toplantısını gerçekleştirdi.

EMEKLERİMİZ GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN İNŞASI İÇİN OLACAK

İstiklal marşı ve saygı duruşu sonrasında konuşan İlçe Başkanı Uğur Bayram konuşma yaparak, “İlçe divan toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Malumunuz üzere seçim süreci içerisindeyiz. Bu sürecin yol haritasını belirleyip çalışmalarımıza başladık. Şu anda inanç birliği içerisinde buradayız, inşallah program bitiminde de söz birliğini sağlayarak hedef 2023 Lider Ülke Türkiye şiarıyla bu salondan ayrılacağız. Bizler siyasette sırtını tarihe yaslayan gücünü de milletten alan bir partiyiz. Günübirlik siyasetten uzağız. Beşeri hayat siyaset ile her aman beraber olmuştur. Sosyal hayatı düzenleyen siyasetin kendisidir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki bizler siyaseti bir amaç değil araç olarak görüyoruz. Amacımız ise Müslüman Türk milletinin her alanda güçlenmesine vesile olmaktır. Emeklerimiz güçlü Türkiye’nin inşası için olacak. Kazandırdığımız her bir üyemiz Türkiye’nin geleceği için fidan olacak. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Bizlere teslim edilen bayrağı teslim edene kadar, gururla, inançla ve titizlikle çalışacağız. Programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

MESELEMİZ GÜNLÜK SİYASET MESELESİ DEĞİL

Akabinde konuşan MDK Üyesi Muhammet Tekin ise, “İlçe Divan Toplantımız vesilesiyle bir araya geldik. Bizler siyaseti, Müslüman Türk milletinin refahı ve yaşamı için adanmışlık psikolojisiyle yapıyoruz. Geleceği oluşturma hamlesi ve Türk milletine İslam dünyasına, insanlığa, mazlum milletlere hizmet için siyaset yapıyoruz. Bu yüzden de Milliyetçi Hareket Partisindeyiz. Mesele sadece polemiklere girip güzel kelimelerle hitap etmekse, 2 saat konuşup ama konuşmasının tamamı anlam bakımından 1 paragraf eden siyasiler ve kişiler mevcut. Biz siyaseti inançla yapıyoruz ve ciddiye alıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi gelecek nesillere yatırım yapan siyasi harekettir. 70 yıllardan gelen bir mücadele azmi taşıyoruz. Bugünün mücadele şartlarını ve dünya düzenini de anlayışımız gereği iyi okuyoruz. Bu yüzden hareketimizin lideri değerli genel başkanımız Devlet Bahçeli siyasetini bu çizgi üzerine oturtup ‘Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben’ diyor. Bu da bizim hareketimizi farklı kılan değer oluyor. Bizim meselemiz günlük siyaset meselesi değildir. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Program, konuşmaların ardından soru cevap şeklinde devam ederek bitirildi.