Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti'nin yerel seçimlerde iş birliği çağrısına verdiği cevaplara tepki gösterdi. Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İyi Parti'nin cevaplarının tutarsız olduğunu ve bu cevapların parti içinde "aslını inkar çıkmazının bir başka yüzünü" gösterdiğini belirtti.

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye üçüncü kez yaptığı 'Yuvaya dönün' çağrısına İyi Parti'nin kapılarını kapattığını vurguladı. Bu durumu eleştirerek, İyi Parti'nin tutarsız cevapları ve inkar edilen köklerin partinin içinde hüküm sürdüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

İyi Parti'nin MHP'ye yönelik eleştirilerini de değerlendiren Yalçın, İyi Parti'nin siyasi manevralarını eleştirdi. Özellikle İyi Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çaba göstermesi ve zillet ittifakına katılması gibi adımlarını eleştirdi. Ayrıca, İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in Devlet Bahçeli'nin davetini reddetmesini düşük siyasi üslup olarak nitelendirdi.

Semih Yalçın, İyi Parti'nin 26 Ağustos tarihini siyasi olarak kullanma çabalarını da eleştirdi. Bu tarihin Türk tarihindeki önemine vurgu yaparak, İyi Parti'nin bu tarihi kullanarak MHP'yi taklit etmeye çalıştığını öne sürdü. Yalçın, MHP'nin Türk milliyetçiliği davasının öncüsü ve en büyük umudu olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, Yalçın İyi Parti'yi tutarsızlıklar ve yanlış siyasi manevralarla eleştirirken, MHP'nin Türk milliyetçiliğinin temsilcisi olduğunu vurgulayarak İyi Parti'nin taklitçi politikalarına karşı duruşunu ifade etti.