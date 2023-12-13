Microsoft Uçuş Simülatörü Sistem Gereksinimleri

Microsoft Flight Simulator Sistem Gereksinimleri (2020) – tam özellikler, sistem denetleyicisi ve ihtiyacınız olan oyun bilgisayarı kurulumu: Microsoft Flight Simulator çalıştırabilir miyim? Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

Bunlar Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleridir (minimum)

Bellek: 8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 İşlemci: Intel Core i5-4460 Microsoft Flight Simulator Dosya Boyutu: 150 GB İşletim Sistemi: Windows 10

Bunlar Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleridir (önerilen)

Bellek: 16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 İşlemci: Intel Core i5-8400 Microsoft Flight Simulator Dosya Boyutu: 150 GB İşletim Sistemi: Windows 10

Microsoft Flight Simulator çalıştırabilir miyim?

Flight sim sistem gereksinimleri: Microsoft Flight Simulator çalıştırmak için en azından bir Intel Core i5-4460 CPU gerekir. Bununla birlikte, geliştiriciler oyunu oynamak için Intel Core i5-8400’e eşit veya daha büyük bir CPU önermektedir. Oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı bir NVIDIA GeForce GTX 770’tir. Ancak, geliştiricilere göre önerilen grafik kartı bir NVIDIA GeForce GTX 970’tir. Oyun dosyası boyutu açısından en az 150 GB kullanılabilirliğe ihtiyacınız olacak. Buna karşılık, oyun geliştiricileri, sistem sürücünüzde Microsoft Flight Simulator çevresinde bir yer önerir. Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri, en az 8 GB’a ihtiyacınız olacağını belirtir. Mümkünse, Microsoft Flight Simulator’ı tam potansiyeliyle çalıştırmak için 16 GB’a sahip olduğunuzdan emin olun.

Microsoft Flight Simulator 2020, uzun süredir devam eden Flight Simulator serisinin en yeni neslidir. Grafikleri daha da iyileştirmek için uydu görüntülerini de yayınlayan oldukça zorlu ama çarpıcı bir oyun.

Donwload: Microsoft Flight Simulator 2020 İndir Geliştirici: Asobo Studio Yayıncı: Xbox Game Studios Kategoriler: Simülasyon Erken Erişim Microsoft Flight Simulator Çıkış Tarihi: 17 Ağustos 2020

Flight Simulator 2020 Özellikleri

MSFS için minimum gereksinimler hala oldukça zorludur. Bir GTX 770’e eşdeğer bir minimum GPU ve bir i5-4460 ve 8 GB RAM’e eşdeğer bir minimum CPU önerirler. Önerilen gereksinimler 16 GB RAM, bir GTX 970 ve bir i5-8400’dür.

Oyun yalnızca Windows 10 çalıştırır. Oyun, Microsoft mağazası veya Steam üzerinden dijital olarak satın alınabilir. Yavaş internet bağlantısına sahip olanlar için oyun fiziksel olarak 10 diskle satın alınabilir. Örneğin çok az Flight Sim G2A anahtarı var.

Flight Simulator 2020 için nispeten büyük olan 150 GB yedek depolama alanı gereklidir, bu nedenle yeterli depolama alanınız olduğundan emin olmak istersiniz.

Uydu yayın özelliğinden yararlanmak için iyi bir internet bağlantısı isteyeceksiniz – yavaş bağlantıları olan kullanıcılar, kekemelik veya doku pop-in’i fark edebilir.

En son kurulumda bile, ultra ayarlarda 4K’da 60 fps’ye ulaşmayacaksınız – 30FPS, 4k olarak bir RTX 2080ti’de bildirildi. Yeni nesil RTX 3000 ve AMD Navi GPU’lar bunu değiştirebilir.

Flight Simulator 2020 teknik özellikleri neden bu kadar yüksek?

37 binin üzerinde havaalanı 1,5 milyar bina 2 trilyon ağaç dağlar, yollar, nehirler ve daha fazlası. canlı trafik gerçek zamanlı hava durumu Bir Gündüz ve Gece Motoru Düzlem başına 1000’den fazla kontrol yüzeyiyle Aerodinamik Modelleme Microsoft Flight Simulator 2020 yükleme süreleri Kullanıcılar, oyunun standart bir sabit diske yüklenmiş olduğu PCGameBenchmark’ta olduğu gibi, birkaç dakikaya kadar uzun yükleme süreleri bildirdi. Oyunu bir SSD’ye yükleyerek, kullanıcılar yükleme sürelerinin yarıya indiğini bildirdi. Flight Sim’i yüklemek için bir SSD almak istiyorsanız, yeterince büyük bir kapasiteye (150 GB’ın üzerinde) sahip olduğunuzdan emin olun.

Microsoft Flight Simulator 2020 En İyi Ayarlar

Oyunu PC’nize göre ince ayar yapmanıza yardımcı olacak çok çeşitli Microsoft Flight Simulator grafik seçenekleri bulunmaktadır.

Bilgisayarınız minimum gereksinimlere benziyorsa, önce grafik ön ayarlarını düşük olarak ayarlamanızı öneririz. Önerilen gereksinimlere benzer özelliklere sahip bilgisayarlar, çözünürlüğünüze bağlı olarak orta-yüksek ön ayar çevresinde en iyi performansı bulmalıdır. Önerilen GPU’ya sahip kullanıcılar, bir GTX 970, 1080p’de Yüksek Ön Ayarlarda ortalama 30FPS görüyor. 4K için bunları Orta seviyeye indirmek isteyebilirsiniz.

Bilgisayarınız oyunu yerel çözünürlükte çalıştırmakta zorlanıyorsa, oyunun ekran çözünürlüğünü düşürmek yerine oluşturma ölçeklemesini ayarlamayı deneyin – bu, aşırı bulanık görünen menülerden ve oyundan kaçınacaktır.

Kullanıcılar tarafından “Bing Data World Graphics” ve “Fotogrametri” nin kapatılması, grafik doğruluğu pahasına FPS’yi artırmanın bir yolu olarak bildirildi.

Flight Simulator’daki en zorlu grafik seçeneği “Arazi ayrıntı düzeyi” dir – düşük FPS yaşıyorsanız önce bu kaydırıcıyı aşağı çevirin

En iyi ipucu – grafik ayarlarınızı çeşitli alanlarda deneyin. Kırsal kesimde oyunun sorunsuz ilerlediğini görebilirsiniz, ancak New York gibi büyük detaylı bir şehre gitmek büyük bir FPS darbesi alacaktır.

Microsoft Flight Simulator 2020 çevrimiçi bağlantı Oyun, uydu verilerini ve canlı hava durumunu gerçek zamanlı olarak yayınlar. Microsoft, minimum 5MB / s indirme hızına sahip olmanız gerektiğini söylüyor, ancak ideal olarak 50MB / s. Oyun ayrıca, gerçek dünya uçaklarının konumuna dayalı olarak AI uçakları oluşturmak için bir bağlantı kullanıyor ve ayrıca dünyadaki diğer oyuncularla uçma seçeneği de var.

Kullanıcılar, Flight Sim’in saatte yaklaşık 1GB veri kullandığını bildirdi – Bir bant genişliği sınırınız veya yavaş internet hızınız varsa, oyunun bölgelerini manuel olarak önbelleğe alabilirsiniz, böylece her oynadığınızda tekrar tekrar akışa alınmaları gerekmez. Seçenekler, genel’e gidin ve ardından “manuel önbellek” i tıklayın.

Microsoft Flight Simulator 2020 Kontrolleri

Uçağı uçurma hassasiyeti vermediği için Flight Simulator’u klavye ve fare ile oynamanızı tavsiye etmiyoruz. Bir uçuş çubuğu kullanarak oyundan daha çok keyif alacaksınız – bunlar çeşitli fiyatlardan alınabilir, ancak en ucuzu bile deneyiminizi iyileştirecektir. Bir uçuş çubuğuna sıçratmak istemiyorsanız, bir kontrolör iyi bir uzlaşmadır ve oyun yine de eğlencelidir.

Microsoft Flight Simulator 2020 VR

VR desteği bu yılın ilerleyen saatlerinde uçuş simine gelecek, ancak ilk başta yalnızca HP Reverb G2 VR başlığını destekleyecek.

Uçuş Simülatörü konsolu

Söylentiler ve vaatler olmasına rağmen, hala kesin bir Flight Simulator 2020 Xbox çıkış tarihi yok. Bunu öğrendiğimizde bu sayfayı güncelleyeceğiz. Flight Sim Playstation sürümünün olması pek olası değildir.

Microsoft Flight Simulator, Windows 10 ve sonraki sürümlere sahip PC sisteminde çalışacaktır.