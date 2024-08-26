Konya'da bir markette çalışan 17 yaşındaki genç kız, patronunun kendisine yönelik tacizini gizli bir şekilde kayda alarak ifşa etti. Sosyal medyada yayılan görüntüler, geniş yankı uyandırdı.

Marketin deposunda çalışan genç kız, patronunun tacizci davranışlarını kanıtlamak için telefonunu gizli bir noktaya yerleştirdi ve taciz anlarını kaydetti. 40 yaşındaki patronunun tacizine uğrayan genç kızın kaydettiği bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki topladı.

Olayın ardından kaydedilen görüntüler, tacizciye karşı önemli bir kanıt olarak sunuldu.