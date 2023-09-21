Mide kanseri, genel olarak mide ile yemek borusu arasında gerçekleşen anormal hücre çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Sadece yemek borusu ile mide arasında oluşmaz. Mide gövdesi de tümörlerin en sık rastlandığı bölgeler arasında yer alır.

En yavaş ilerleyen kanser türlerinden biridir. Bu yüzden belirtilerini anlayabilmek adına hastanın ilk evrede herhangi bir rahatsızlık duyması söz konusu olmaz. Kalıtsal nedenler ve cinsiyet başta olmak üzere, sosyoekonomik durum, beslenme alışkanlıkları, alkol gibi birçok neden mide kanserinin oluşmasında etkilidir. Dünya üzerinde en sık görülen kanser türlerinden biri olan mide kanseri, özellikle erkeklerde çok daha sık görülür.

Kısmen önlenebilir ve tedavi edilebilir olması, diğer riskli kanser türlerine göre olumlu bakılacak yanlarından biridir. Mide kanserinin en önemli özelliklerinden biri de yavaş ilerlemesine rağmen çok çabuk bir şekilde lenf bezlerine, karaciğere ve akciğere ulaşabilmesidir.

Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mide kanseri belirtileri genel olarak ileri evrelerde kendini gösteren belirtiler olarak bilinirler. Ayrıca belirtilerin çoğu diğer hastalıklarla veya sıradan mide sorunlarıyla benzer olduğu için pek umursanmaz. Haliyle bu durum hastalığın ilerlemesi konusunda önemli bir zemin hazırlar.

Genel olarak belirtiler ise şu şekilde hastaların karşısına çıkar:

Hazımsızlık ve şişkinlik en belirgin belirtilerinden biridir. Özellikle et yemeklerinden sonra meydana gelen bu durum, bir müddet sonra hastanın et yemeklerinden tamamen kaçması ile sonuçlanabilir.

40 yaş üstü hastalarda yemeklerden sonra kusma, aşırı şişkinlik ve ani kilo kaybı yaşanması, önemli belirtilerden biridir.

Sıkça geğirme ve mide asidinin boğaza kadar gelmesi gibi durumlar genelde başlangıç ve orta evrelerde sık görülür. Dikkat edilmesi gereken nokta ise bu belirtilerin kesin olarak mide kanseri belirtileri olmadığıdır.

En sık görülen bir diğer belirti ise çabuk doyma veya sürekli olarak doygunluk hissidir. Hasta bu his nedeniyle az yemek yer veya hiç yemek yememeye başlar. Kanserin etkileriyle birlikte bu durum hızlı bir kilo kaybına yol açar.

Mide kanaması en önemli belirtiler arasında yer alır. Ayrıca mide kanaması erken evrelerde görülebileceği için hastaların mutlaka bu konuda tıbbi destek alıp, detaylı mide muayenesine girmeleri gerekir. Zaman zaman kan kusma ya da ağızdan kan gelmesi gibi durumlar da söz konusu olabilir.

İleri evre belirtilerde ise dışkıda kan görülmesi, karın bölgesinde ortaya çıkan yumru şeklinde şişlikler, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi sorunlar gözlemlenir.

Mide Kanseri Tedavisi

Mide kanserinin tedavisi konusunda birçok yöntem söz konusudur. Tedavide asıl amaç, mideye yerleşen kanserli hücrelerin mideden arındırılmasıdır. Bu yüzden midenin bir kısmı cerrahi operasyon sonrasında kaybedilebilir ancak bağırsaklar yardımıyla hastaya yeni veya ek mide takviyesi yapılabilir.

Mide Kanserinde Hipertermi Tedavisi

Mide kanserinin başka organlara yayılması durumunda uygulanan “sıcak kemoterapi” tedavi yöntemine hipertermi adı verilir.

Kemoterapinin bir miktar daha yoğunu olarak nitelendirilen bu tedavi yöntemi, kanserin yayılmasının önüne geçer. Ayrıca kanserin yavaş yavaş küçülmesi konusunda da oldukça etkilidir. Kanser hakkında gerekli tetkikler yapılır ve hasta bu tedavi yöntemine uygunsa, söz konusu tedavi yöntemi uygulanır. Genel olarak orta evre mide kanseri hastalarına bu tedavinin uygulandığı söylenebilir.

Mide Kanserinde Ameliyatla Tedavi

Hipertermi tedavisinin devamı olarak da bilinen mide kanserinde ameliyatla tedavi yöntemi, midenin kanserli kısımlarının alınmasıyla gerçekleştirilir. Kanserli kısımlar ne kadar çoksa, midenin de o kadarlık bölümü ameliyat ile alınır. Ameliyat en az 2 en fazla 5 saat sürer. Bazı durumlarda midenin tamamı alınabilir. Bu yüzden bağırsaklardan yeni bir mide oluşturulur.

Mide kanseri nedeniyle ameliyat olan hastaların mutlaka sonrasında doktor tarafından önerilen beslenme programına uymaları gerekir. Hastanın eski sağlığına kavuşabilmesi adına bu diyet programına uyması büyük önem taşır.