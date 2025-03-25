MARDİN (İGFA) - Mardin'in Midyat ilçesinde özellikle zincir marketlere odaklanan Zabıta Müdrülüğü'ne bağlı ekipler, tüketicilerin güvenli ve uygun fiyatlı alışveriş yapabilmeleri için titizlikle çalıştı. Denetimlerde Fiyat Etiketi Kontrol, ürünlerin raflardaki fiyat etiketlerinin doğruluğu ve güncelliği denetlendi.

Etiket fiyatı ile kasa ödemesi arasında herhangi bir fark olup olmadığı kontrol edildi. Ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmemiş olmasına özen gösterildi. Marketlerin genel temizlik ve hijyen standartlarına uygunluğu değerlendirildi. Paketlerdeki ürünlerin gramajlarının doğru olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında işletmeler bilgilendirilerek, gerekli düzeltmelerin yapılması istendi.

Bazı işletmelere ise mevzuata aykırı durumlar nedeniyle idari işlem uygulandı.

Zabıta Müdürü Şehmuz Gümüş, denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.