Muğla'da Milas Belediyesi’nin Selimiye ve Bafa’da açtığı Futbol Kursları devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Çocuklarımızın keyifli bir tatil dönemi geçirmelerini sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan Yaz Futbol Okulu’nun antrenmanları Bafa ve Selimiye’de devam ediyor. Yaz Futbol Okulu, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte sona erecek.

Yaz futbol okuluyla çocukların yaz tatillerini eğlenceli geçirmelerini sağlamayı, sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi ve geleceğin başarılı sporcu adaylarına fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Antrenör Mustafa İçöz, “Bu tür spor programları, çocuklarımızın fiziksel aktivite yapmalarına, takım çalışması becerilerini geliştirmelerine ve yeni arkadaşlar edinmelerine yardımcı olabiliyor. Çocuklarımızın tatil döneminin sonunda futbol becerilerini artırarak okula geri dönüşlerinde daha hazır olmalarına katkı sağlamak bizler için çok önemli. Tüm öğrencilerime yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum.” dedi.