Ne Kadar Yaygındır?

Ofidiyofobi, dünyada en sık görülen ikinci fobidir. Çalışmalar, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun Ofidiyofobiye sahip olduğunu göstermektedir. Yaş, cinsiyet veya diğer kişisel özelliklerinden bağımsız olarak herkesin başına gelebilir. Bununla birlikte, bir kişi çocuklukta yılanları içeren korkunç bir durum yaşadıysa, Ofidiyofobiyi tetikleme şansı yüksektir. Ofidiyofobisi olan çoğu insan, yılanlar şehirlerde pek olmadığı için yaşamada çok fazla rahatsızlığa yol açmayabilir. Ancak birisi köy veya ormanların yakınında yaşıyorsa, bu ciddi bir sorun olabilir.

Ofidiyofobi Nedenleri Nelerdir?

Yılanlar her zaman onlarla ilişkili efsaneleri olan büyüleyici yaratıklardır. Bu efsaneler insanların onlardan korkmasının başlıca sebebidir. Bazı yılanların ölümcül ve zehirli olması ölümlere yol açatığı için Ofidiyofobi hastalığına yol açabilir.

Ofidiyofobi’nin nedenleri şunlardır:

Cehalet ve eğitim eksikliği, insanların yılanlardan korkmasının en yaygın nedenlerinden biridir. Geçmişte bir yılana yanlışlıkla basmak, ısırılmak, yılanların tıslaması veya başka türlü tehdit etmek gibi travmatik ataklar kişinin Ofidiyofobi olmasına yol açabilir. Başka bir kişinin, yakın bir arkadaşın veya aile üyesinin tıslandığı veya bir yılan tarafından ısırıldığı bir olayın görülmesi veya tanık olması da yılan korkusuna yol açabilir Medya raporları ve TV şovları da yılanların her zaman tehlikeli olduğuna öne sürerler bu da Ofidiyofobiye yol açabilir. Genetik özellikler, ofidiyofobik kişilerle aile hikayesi vb. Diğer aile üyelerini de yoğun bir yılan korkusuna sürükleyebilir. Evrim bu fobinin arkasındaki başka bir nedendir. Birçok evrimsel psikolog, Ofidiyofobiyi her zaman ölüm, hastalık veya zehirle ilişkilendirilmiş yılanlara ‘iğrenme yanıtı’ olarak açıklar.

Ofidiyofobi, hayvan korkusu için genel bir terim olan Zoofobi’nin bir parçasıdır. Bazı zoofobi vakaları çocuklukta daha güçlüdür ve yetişkinlikte geçer. Diğer durumlarda fobi yetişkinlikte bile devam eder ve kalır.

Ofidiyofobi Belirtileri Nelerdir?

Amerikan Psikiyatri Birliği, Zihinsel, fiziksel veya duygusal olarak sınıflandırılabilecek aşağıdaki Ofidiyofobi semptomlarını tanımlamıştır:

Gerçek karşılaşma veya sadece bir yılanla karşılaşma beklentisiyle üretilen yoğun ve kalıcı korku (Bir yılan düşüncesi veya resmi bile korkuyu tetikleyebilir) Yılanla veya yılan resmiyle karşılaştığında çığlık atma ve ağlama. Hayvanat bahçesi gibi yılanların görülebileceği yerlerden tamamen kaçınma. Yılan bulma korkusu nedeniyle göllerde yürüyüş, kamp veya yüzme gibi aktivitelerden tamamen kaçınma. Yılanlarla ilişkili herhangi bir şeyle karşılaştığında panik atak. Titreme, terleme,rutubetli eller, ağız kuruluğu, uzuvlarda uyuşma, nefes almada güçlük, baş dönmesi, bayılma, yarış kalp atışı, göğüs ağrısı, karın huzursuzluğu ve kas gerginliği gibi fiziksel belirtiler.

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Herkesin bir yılanı görme veya onunla karşılaşma konusunda korkması ve gergin olması normaldir. Bununla birlikte, korku ölçeğin üzerindeyse ve normal yaşamınızı gözle görülür şekilde etkilediyse, bir doktora danışmanız gerekir. Yukarıdaki belirtiler altı aydan uzun bir süredir devam ediyorsa ve günlük işlerinize müdahale ederse, uzman bir akıl sağlığı uzmanından tedavi almanız gerekir.

Ofidiyofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Siz veya tanıdığınız biri ileri derece bir örümcek korkusu yaşıyorsa, aşağıdaki tedavi seçeneklerinden birine veya daha fazlasına bakabilirsiniz:

Sistem Duyarsızlaştırma

Bir kişide korkuyu kontrol etmek için kullanılan en yaygın ve etkili tedavilerden biridir. Terapist, bir kişide örümceklerden korkma seviyesini değerlendirir. Ardından solunum kontrolü, meditasyon ve kas kontrolü gibi farklı rahatlama tekniklerini öğretir. Daha sonra kişi örümceklerin koşullarına veya hayal gücüne maruz kalır ve aynı zamanda gevşeme tekniklerini kullanmayı öğretir. Asıl amaç, kişi örümcekleri içeren durumlarla karşı karşıya kaldığında korku ve panik oluşumunu azaltmaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi ayrıca sistem duyarsızlaştırması ile el ele gider. Kişi, terapistden kişideki korkunun kökenlerini kazacak etkili bir danışma seansı alır ve durumu haberdar eder. Bilişsel Davranışçı Terapinin temel amacı, örümceklerle ilişkili tüm negatif görüntüleri daha olumlu ve tolere edilebilir görüntüler haline getirmektir.

İlaçlar

Farklı fobilerde olduğu gibi, ilaçlar diğer tedavilerin yanında da kullanılabilir. Anti-anksiyete ve anti-depresan gibi ilaçlar genellikle hastalığın şiddetine bağlı olarak semptomları kontrol altına almak için kullanılır.