Ev kadınlarının emeklilik ve sosyal güvence kapsamına alınmasına yönelik yeni düzenleme TBMM’de görüşülmeyi bekliyor. 2/3798 esas numaralı “Ev Emekçileri, Bakım Verenler, Ev İşçileri, Bakım Hakkı ve Kamusal Bakım Hizmetleri Hakkında Kanun Teklifi”, 7 Ağustos 2026 tarihinde ilgili komisyonlara sevk edildi ve halen komisyon aşamasında bulunuyor.

Teklif henüz yasalaşmadığı için ev kadınlarına yönelik yeni bir emeklilik hakkı şu anda yürürlükte değil. Bu nedenle “ev kadınları emekli olabilecek” yönündeki ifadeler, mevcut bir uygulamayı değil, teklifin kabul edilmesi halinde hayata geçebilecek sistemi anlatıyor.

Ev Kadınlarının Primlerini Devlet mi Ödeyecek?

Teklifte ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve primlerinin Hazine tarafından karşılanmasına yönelik hükümler bulunuyor. Ev kadınlarının 4/b statüsünde sigortalı hale getirilmesi de düzenlemenin öne çıkan başlıkları arasında.

Teklifte yer alan düzenlemelerle, ev içinde ücret karşılığı olmadan yapılan emeğin sosyal güvenlik sistemi içinde değerlendirilmesi amaçlanıyor. Buna göre ev kadınlarının 4/b statüsünde sigortalı sayılması ve emeklilik ile sağlık primlerinin Hazine tarafından karşılanması öngörülüyor. Düzenlemede ayrıca geçmişte sigortasız geçirilen bazı dönemler için borçlanma hakkı tanınması, ev hizmetlerinde çalışanların çalışma koşullarının ve haklarının iyileştirilmesi ile bakım veren kişilere yönelik yeni sosyal destek mekanizmalarının oluşturulması da yer alıyor.

Ev Kadınlarına Emeklilik Yasası Çıktı mı?

Hayır. 17 Eylül 2026 itibarıyla teklif yasalaşmış değil ve komisyonda bulunuyor. Dolayısıyla teklif kapsamında henüz emeklilik başvurusu yapılması veya yeni sistemden yararlanılması mümkün değil.

Düzenlemenin uygulanabilmesi için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması ve kabul edilen hükümlerin yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Geçmiş Yıllar Emeklilik İçin Sayılacak mı?

Teklifin dikkat çeken başlıklarından biri de geçmişte evde sigortasız geçirilen dönemlere ilişkin borçlanma imkânı. Düzenlemenin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda belirlenen geçmiş sürelerin emeklilik hesabına dahil edilmesinin önü açılabilecek.

Ancak prim tutarı, yaş ve emeklilik koşulları dahil nihai şartlar yasama süreci tamamlanmadan kesinleşmiş kabul edilemez. Mevcut aşamada düzenleme, Meclis'te görüşülmeyi bekleyen bir kanun teklifidir.