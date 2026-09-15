MYK toplantısı sonrasında basının karşısına geçen Ömer Çelik, Burdur Milletvekili Adem Korkmaz’ın valinin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek koruma talebinde bulunması ve kamuoyunda oluşan tartışmalarla ilgili soruya şu sözlerle yanıt verdi:

"Olayın gündeme geldiği ilk andan itibaren Genel Merkezimiz konuyu İçişleri Bakanımızla koordineli biçimde tüm yönleriyle değerlendirdi. Günün sonunda yaşananların bir iletişim kazası olduğu kanaatine varıldı. Sayın Milletvekilimiz de ilgili dilekçesini geri çekmiş durumdadır. Dolayısıyla bir iletişim kazasından ibaret olan bu meselenin bizim açımızdan geride kaldığını ifade etmek isterim. Makamlar arasında kimi zaman yanlış anlaşılmalar ya da bazı sıkıntılar yaşanabilir. Tüm arkadaşlarımızın böylesi durumları doğrudan Genel Merkezimize ve Grup Başkanlığımıza taşıyarak çözüme kavuşturması esastır; burada mesele kimin haklı ya da haksız olduğu meselesi değildir."

Ömer Çelik'in basın toplantısında ele aldığı diğer önemli başlıklar ise şöyle sıralandı:

"Yeni anayasa gelecek nesillere olan borcumuzdur"

12 Eylül’ün Türkiye’de bıraktığı en büyük hasarlardan birinin mevcut darbe anayasası olduğuna dikkat çeken Çelik, yeni bir sivil anayasa hazırlamanın Türk siyasetinin önündeki en temel tarihi mesuliyet ve gelecek nesillere yönelik bir borç olduğunu söyledi. Meseleyi sadece madde tadilatı olarak görmediklerini vurgulayan Çelik, vesayet ve darbe kalıntılarının bütünüyle temizlendiği, doğrudan milletin öznesi olduğu bir anayasal iklimin tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınıyoruz"

Hürmüz Boğazı ve Bab-ül Mendeb hattındaki küresel risklere değinen Çelik, İslamabad mutabakatının ardından arzu edilen daimi barış ve ateşkese ulaşılamadığını kaydetti. Irak topraklarından Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünü hedef alan İHA saldırılarını güçlü biçimde kınadıklarını belirten Çelik, Suudi makamlarının gerilimi tırmandırmayan itidalli tavrını ve Irak hükümetinin olayı aydınlatmaya dönük inisiyatifini son derece kıymetli bulduklarını, Riyad yönetimiyle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

"Diplomasiye verilen önem bir zafiyet değildir"

Türkiye’nin meselelerin çözümünde kurallara dayalı uluslararası nizama ve müzakereye verdiği önemin herkes adına bir kazanım olduğunu vurgulayan Çelik; Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların iç politika malzemesi yapılmaması gerektiğini, Türkiye'nin hem diplomaside hem sahadaki kudretini bilerek hareket ettiğini ve kısır döngülerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

"ABD'nin ambargo kararı doğru değil"

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını bir sene daha uzatmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Çelik, söz konusu ambargonun adadaki dengeleri muhafaza eden ve krizin tırmanmasını engelleyen bir güvence olduğunu vurguladı. Çelik, alınan bu uzatma kararının taraflar arasındaki karşılıklı güven ortamını daha da aşındıracağını belirtti.