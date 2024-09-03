İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisinde yaşanan doktor eksikliğini dile getirdi.

Toktaş, İYİ Parti İlçe başkanı Recep Bayrak ve Yönetim kurulu üyeleriyle Acil servise gelerek açıklama yaptı.



Açıklama yapan İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş " “İnegöl’ün önemli bir sorunu, üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye Millet Meclisi’nde ısrarla gündeme getirdiğimiz konuyu tekrar gündeme getirmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin önündeyiz. Burada İlçe Başkanımız, İlçe Yöneticilerimiz, Belediye Başkan Adayımızla birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde TBMM’de şunu hatırlattık. Türkiye’de 194.000 doktor, Bursa’da 6.300 doktor var iken İnegöl’de neden 206 doktor var dedik. Çünkü Türkiye ortalamasında her 1000 kişiye 2.2 doktor düşmektedir. Bu oran Bursa’da 1.98 yaklaşık 2’dir. Ancak İnegöl’de neden 0.68? Yani üçte biri kadar Türkiye ve Bursa ortalamasının üçte biri olduğunu sorduk. İktidar mensuplarının Bursa Milletvekili, Sayın Ayhan Salman’ı da göreve davet ettik. Sağ olsun Ayhan Salman Bey 8 Ağustos tarihinde bizim açıklamamızın dahilinde İnegöl Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek gündeme getirmemiz sonucu giderileceğini belirtti. Gelmez olaydı. Çünkü İnegöl’de Devlet Hastanesi’nde TUS sınavını kazanan belli sayıda doktorunda hastaneden ayrıldığını öğrendik. Ciddi kuyrukların olduğunu ve doktor sayısının ciddi azaldığını öğrendik. Ben bu konuda muhalefet partisi olarak, vatandaş adına dile getirme görevimizi yeniden burada yaparak yetkilileri göreve davet ediyorum. Sağlık konusunda İnegöl’de sağlık konusunda vatandaşımız ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Acilde maalesef doktor sayısı azalmış durumda. Türkiye’nin birçok yerinde İnegöl’den daha fazla doktor sayısı vardır. İnegöl Türkiye’de ciddi manada ihracat yapan, vergi veren üretim merkezidir. Çeşitli iş kazaları olmaktadır. Başta plastik cerrahisi olmak üzere bu düzeyde doktor bulunmamaktadır. Ben buradan tekrar yetkilileri göreve davet ediyorum. Mutlaka bu konuya bir çözüm üretmeliler. Milletten oy alıp karşılığını vermemektedir. Üzerlerine düşeni mutlaka yapmalılar. Bu vatandaşımızın anayasal hakkıdır. “ ifadelerini kullandı.