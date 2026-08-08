Eski dönem Dernek Başkanı Barış Serbest ve Dernek Başkanı Mehmet Başdinç öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, dernek yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra belediye meclis üyeleri, iş dünyası, emlak sektörü, spor camiası ve farklı meslek gruplarından isimler katıldı.

Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, İnegöl’ün ekonomik gücü, sanayisi, sosyal yapısı, nüfus dinamikleri ve geleceğe yönelik hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. İlçenin mevcut sorunları kadar, sahip olduğu büyük potansiyel de masaya yatırılırken, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin önemi üzerinde duruldu.

Ziyaret sırasında konuşan Dernek Başkanı Mehmet Baştinç, İnegöl’ün gelişiminin ancak birlik ve dayanışma kültürüyle mümkün olacağını belirterek, “Sayın Kaymakamımızın ilçemize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. İnegöl Muşlular Derneği olarak bilgi birikimimiz, insan kaynağımız ve güçlü teşkilat yapımızla ilçemize değer katacak her çalışmanın yanında olacağız. Amacımız yalnızca hemşehrilerimize değil, İnegöl’de yaşayan herkese fayda sağlayacak projelerin bir parçası olmaktır.” dedi.

Heyet, Muşlu hemşehrilerin İnegöl’ün sosyal, ekonomik ve ticari hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket etmeye ve şehrin geleceğine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaymakam Ayhan Akpay’ın gösterdiği samimi ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımın memnuniyetle karşılandığını belirten dernek yöneticileri, görüşmenin karşılıklı güven ve ortak hedefler açısından son derece verimli geçtiğini dile getirdi.

Programın sonunda Dernek Başkanı Mehmet Baştinç tarafından Kaymakam Ayhan Akpay’a günün anısına hediye takdim edilirken, ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.