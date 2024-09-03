Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Merkez Spor Salonu’nda faaliyet gösteren spor branşları hakkında bilgi aldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Merkez Spor Salonunda faaliyet gösteren; jimnastik, masa tenisi, atletizm, dart, kickboks, voleybol, basketbol ve tenis branşlarında eğitim alan öğrenciler ile bir araya geldi. Yapılan faaliyetlere eşlik eden Kaymakam Öztürk, antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Kaymakam Öztürk, öğrencilere sporun faydalarından bahsederek daima hayatları boyunca devam edilmesi gereken bir faaliyet olarak değerlendirdi.