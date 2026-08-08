Kaza, Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Yunus K.’nin (29) kullandığı 50 UB 322 plakalı minibüs, kavşağa geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cengiz Y. (44) idaresindeki 68 ABS 646 plakalı otomobil ve Orhan Y. (33) yönetimindeki 68 AEE 951 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Minibüs sürücüsü olduğunu söyleyerek ehliyet ve alkol kontrolünden geçirilen Yusuf K.’nin (42), diğer sürücüler tarafından sürücü olmadığı ve araçta yolcu olduğu belirtildi. Bunun üzerine Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarından kaza anını inceleyen polis ekipleri, beyanı kontrol ederek asıl sürücünün yalan beyanda bulunan Yusuf K.’nin kardeşi Yunus K. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine alkollü sürücünün yanına giderek işlem için çağıran polis memurları, sürücünün direnişiyle karşılaştı. Israrla sürücü olmadığını söyleyen alkollü sürücü güçlük çıkarınca polis memurları kelepçe takarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada sürücü polislere direnerek, "Bana kelepçeyi vuramazlar, imkansız" diye bağırdı. Ardından memurlara küfür ve tehditler savuran sürücü, güçlükle kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan sürücü polis aracına bindirildi. Bu sırada olay yerine gelen alkollü sürücünün annesi, polis memurlarından ricada bulunarak araç kafesindeki oğluna su verdi.

Öte yandan sürücü olduğunu söyleyerek yalan beyanda bulunan Yusuf K. de gözaltına alınarak önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi, ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede yapılan alkol muayenesinde sürücünün 2.19 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza uygulandı. Minibüs ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Öte yandan 2 kardeş hakkında da yalan beyanda bulunmak ve alkollü araç kullanmak suçlarından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.