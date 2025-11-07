11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Sakarya’da 4 bin 500 adet sahil çamı, selvi, karayemiş ve defne fidanı toprakla buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Yeşil Vatan Seferberliği" çerçevesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Sakarya’da geniş katılımlı bir fidan dikim etkinliği düzenlenecek. Söğütlü ilçesi Soğucak Mahallesi’nde gerçekleştirilecek törende, toplam 3 hektarlık alanda 4 bin 500 adet sahil çamı, selvi, karayemiş ve defne fidanı toprakla buluşturulacak. Etkinliğin 11 Kasım 2025 Salı günü saat 11.11’de başlayacağı ve yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi.