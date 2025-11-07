Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi Güz Dönemi dersleri Felsefe Atölyesi ile devam etti. Prof. Dr. Cengiz Çakmak’ın katıldığı atölyede, Rönesans Dönemi’nde Hümanizma akımında aşk kavramının tasavvuf aşkıyla olan benzerliğine dikkat çekti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi güz dönemi dersleri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Felsefesi Atölyesi ile kapılarını açan programa, Prof. Dr. Cengiz Çakmak konuşmacı olarak katıldı. Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, akademisyenler ve kursiyerler yer aldı. Atölyede Rönesans Dönemi’nde ortaya çıkan Hümanizma akımında aşk kavramının tasavvuf aşkıyla olan benzerliği ele alındı.

Programda konuşan Prof. Dr. Cengiz Çakmak, "Rönesans döneminde hümanizma denilen bir akım başlarken, 3 tane çok önemli hümanizma filozofu var. Birkaç tane daha var ancak bu 3 filozof çok önemli. Bunlardan bir tanesi Ficino, bir diğeri Mirandola ve diğeri de Manetti’dir. Bu üç filozof aşk konusunu tekrar gündeme getiriyorlar. Aşk konusunu gündeme getirirken eski çağ felsefesini yeninden keşfediyorlar. Bunları incelerken bir şey dikkatimi çekti; Bizdeki tasavvufun aşkını da kullanıyorlar. Tanrıyla insan arasındaki aşkı Platon’dan ziyade tasavvuftan kuruyorlarmış gibi bir intiba oluştu bende. Orada da şunu söylemeliyim ki, bir kadına veya bir erkeğe aşık olmayı bilmeyen, bilgelik aşkına da sahip olamaz, Tanrı aşkına da sahip olamaz" ifadelerini kullandı.